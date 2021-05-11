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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يستكمل إعلان قوائم المرشحين لرئاسة عدد من الجامعات الحكومية.. اليوم

المجلس الاعلى للجامعات
المجلس الاعلى للجامعات

يستكمل المجلس الأعلى للجامعات إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لرئاسة 8 جامعات حكومية، وذلك بعد أن تم إعلان القوائم الخاصة بـ 4 جامعات هي: حلوان وقناة السويس والسويس وبنها، على أن يبدأ الجدول الزمني للمقابلات 11 مايو، وذلك بعد أن تم فتح باب الطعون اليوم 4 و5 مايو، والذي من بعده يتم اجتماع، بينما من المقرر أن يتم تسليم جميع أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين.

 

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات أسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف".

 

وأكد المجلس صدور قرار  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

 

ويوضح موقع “صدى البلد” موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة 8 جامعات بعد إعلان القوائم المبدئية للمرشحين:

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جامعة حلوان : عضو هيئة التدريس عامل أساسى في تطوير منظومة التعليم

- جامعة بنى سويف: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة القاهرة: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة بنها" من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة دمياط: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة السويس: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة حلوان: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة قناة السويس: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة سوهاج: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

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