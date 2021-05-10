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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة

جولة نائب محافظ القليوبية
جولة نائب محافظ القليوبية

تفقد الدكتور سمير حماد نائب  محافظ القليوبية أعمال لجنة الطرق ببنها وطوخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة ببنها، بالتزامن مع أعمال تطوير مبنى المحطة.

 

ورافق محافظ القليوبية، كل من الدكتور إبراهيم رمضان أستاذ الطرق بهندسة شبرا، ومدير الشئون الهندسية، ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، ومدير مديرية الطرق والنقل، وممثلي هيئة السكة الحديد

 

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كما تابع نائب المحافظ أعمال الاستلام الابتدائي لـ ١٢ طريقا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمركز طوخ.


يأتي ذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية لاستلام الطرق والكباري والانفاق بنطاق المحافظة برئاسة نائب المحافظ. ويتم اختبار العينات بمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بهندسة شبرا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.


من ناحية أخري تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة أمام مدرسة عمر مكرم  وذلك باستخدام أكثر من 10 سيارات حمولة 20 طنا وذلك لإزالة أكثر من 120 طن قمامة، وتمت الحملة بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي وستستمر الحملة على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل التراكمات لتصبح شوارع مدينة الخصوص خالية من تراكمات وتجمعات القمامة.


وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة الخصوص لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها.


ووجه المحافظ، بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا. 


واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.


واختتم المحافظ جولته بالمرور علي أصحاب المعارض والمخازن الذين يقومون بالافتراش علي حرم الطريق الزراعي بمركز ومدينة طوخ حيث أعطي مهلة لأصحاب المخازن ومعارض السيارات برفع الإشغالات لديهم من على حرم الطريق الزراعى، كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية والعمل على استعادة الرقعة الزراعية مرة أخرى، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها.


وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل جهودها في تنظيم حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام، من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

اخبار محافظة القليوبية الطرق والكباري تطوير الطريق الدائري مدينة بنها القليوبية

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