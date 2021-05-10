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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6472 شيشة وتحرير4429 محضر كمامة وغلق 528 مقهى فى القليوبية

حملات على مقاهى القليوبية
حملات على مقاهى القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، ومتابعة المطاعم والأسواق؛ للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات؛ للحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات، ومنع الاختلاط، والحرص على ترك مسافة بين المواطنين؛ للحد من انتشار الفيروس المستجد.


وقال اللواء عبد الحميد الهجان إن الحملات التى شنها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت حتى الآن عن ضبط ضبط 6472 شيشة و تحرير 4429 محضر عدم ارتداء كمامة و485 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 528 مقهى مخالفة.


وطالب المحافظ، المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على سلامتهم، ولعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن المحافظة ستطبق- بمنتهى الحزم- الغرامات الفورية على المخالفين.


وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية قد أجرى أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشوارع كورنيش النيل ومسجد ناصر و٨، وذلك وفقا لأحدث المواصفات والمعايير الخاصة بالطرق.


وقال المحافظ إن أعمال التخطيط تأتي في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها، ويتضمن أماكن عبور المشاة والحارات المرورية وأماكن الانتظار.


يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ٤٥ مليون جنيه ويتضمن عناصر انشائية وجمالية ومسطحات خضراء واماكن لذوي الهمم بما يليق بأبناء العاصمة بنها، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.


يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.
من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة بدء التطعيم وحتي الآن بلغ 14726 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و3356 تلقوا الجرعة الثانية.
وحصل 5325 على الجرعة الأولى، و1279 على الثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و4550 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 4851 جرعة أولى، و1213 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

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