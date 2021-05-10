قصر النيل الحلقة 28 .. دينا الشربينى تقتل صبرى فواز دفاعاً عن أحمد مجدى

شهدت الحلقة 28 من مسلسل قصر النيل العديد من الأحداث ومنها ، ذهاب كاميليا “ دينا الشربينى ” الى منصور السيوفى فى المنزل الذى يقوم بالاختباء فيه ، وطلبت من الحضور مساء اليوم ذاته لتقوم بكشف عدد من الحقائق .

كما قامت بابلاغ المقدم خالد نوح “ أحمد مجدى ” بمكان الكنز وطريقة تهريبه .

وكانت المفاجأة هى حضور المقدم خالد نوح الموعد المتفق عليه بينها وبين منصور السيوفى ، قد حاول الأخير قتل الاول ، قبل ان تتدخل كامليا وتضرب منصور السيوفى على رأسه مما أدى إلى وفاته .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 27 من مسلسل “ قصر النيل ”العديد من الاحداث ، حيث يكشف ممدوح “ محمود البزاوى ” لـ كاميليا ، تفاصيل ماحدث مع منصور السيوفى “ صبرى فواز " .

إما سعاد “ ناردين فرج ” فإنها ترفض السفر مع منصور السيوفى الى الخارج ، وتقرر البقاء فى مصر .

وقامت عايدة “ ريهام عبد الغفور ” بالذهاب لـ حسين “ محمد حاتم ” وعرضت عليه التعاون سوياً ، حتى وان وصل الامر لزواجهما .

أما كاميليا فتذهب الى منصور السيوفى في ى الفيلا ، مما اصابه بالصدمة .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 26 من مسلسل “ قصر النيل ” العديد من الأحداث لعل أبرزها خدعة كاميليا “ دينا الشربينى ” وشقيقها “ عمر السعيد ” لعمهما “ محمود البزاوى ” حيث حصلا منه على اعتراف بسرقة كنز منصور السيوفى.

أما البرنس علاء “ محمد محمود عبد العزيز ” فقام بسرقة الكنز، بعد ان قام منصور السيوفى صبرى فواز “ والمحامى ” صلاح عبد الله " بإستبعاده من الخطة ، الا انه اتفق معهم بعد ذلك على ان يتقاسما الكنز.

فريق عمل مسلسل قصر النيل :

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.