عمرو أديب : هدف ساسي في الأهلي يساوي عقده كله ..فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب على هدف التعادل الذي أحرزه نادي الزمالك في لقاء الأهلي وقال أنني "اعتقدت أن الأهلي هيجيب جول وهنقعد نعيط جنبيه".

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر 2 أن هدف فرجاني ساسي هو يساوي عقده كله معلقا "يا عيني عليك يا حبيب والديك".

وتابع مقدم برنامج الحكاية أنني أخاف من "القاضية ممكن " والنادى الأهلي عنده أخر 10 دقايق مغناطيس وممكن يحصل أى حاجة ولو الماتش طلع كدة نتيجة عادلة.

جدير بالذكر أن اللقاء الذي جمع الأهلي والزمالك اليوم ببطولة الدوري العام قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

