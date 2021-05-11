اختبار أداء لـ سيتروين E-C4 الكهربائية| فيديو

تقدم شركة ستروين الفرنسية باقة من الطرازات المتنوعة داخل أسواق السيارات العالمية، سواء كانت تعتمد على قدرات الدفع بمنظومة الطاقة التقليدية البنزين، أو باستخدام القدرات الكهربائية الحديثة، و تنطلق نسخة الجيل الرابع سيتروين E-C4 بإطلالة الهاتشباك العصرية، مع حزمة المجال الكهربائي المتطور.

تعتمد سيتروين E-C4 على محرك كهربائي قادر على انتاج قوة 136 حصان، مع عزم دوران يقدر بـ 260 نيوتن/متر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 150 كم/ساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تستطيع هذه النسخة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 9.7 ثانية.

تتمتع السيارة بقدرات الشحن القياسي و التي تقدر بمدة 7 ساعات و نصف للوصل إلى طاقتها القصوى، ولكن عند استخدام خاصية الشاحن السريع فترتفع طاقة البطارية من 0 إلى 80 % خلال مدة زمنية تقدر بـ 30 دقيقة فقط، و القدرة على السير حتى تقطع مدى يبلغ 350 كم.

تقدم السيارة بالعديد من اللمسات الفنية الخارجية و الداخلية و التي شملت، العجلات الرياضية المدعومة بجنوط ذات لمسات فنية قوية، مع حزمة من المصابيح الأمامية و التي تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالإضافة إلى شبكات أمامية متعددة المقاطع، و مصابيح ضباب دائرية الشكل.

أما عن الناحية الخلفية فتتمتع سيتروين E-C4 بتصميم مميز، يجمع بين اطلالة الهاتشباك و مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدام و اليت تنتمي غلى فئة الـSUV، مع إضافات اخرى تتعلق بتصميم المصابيح.