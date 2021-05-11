شادي محمد: هدف فرجاني ساسي به نسبة حظ كبيرة

قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إن التعادل الذي حققه الفريق أمام الزمالك بالأمس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، عادل بين الفريقين.



وأضاف شادي محمد، في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten'': الأهلي اطمأن بعض الشيء بعد تسجيل الهدف عن طريق صلاح محسن، كما فوجئ لاعبوه بالهدف المفاجئ الذي سجله فرجاني ساسي، والذي لعب الحظ دورا كبيرا فيه.



وأشار شادي محمد إلى أن الأهلي يعاني من ضغط المباريات؛ وهو ما يعيق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، من تصحيح أخطائه.