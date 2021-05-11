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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك سعودي أردني عاجل بشأن الأحداث في قطاع غزة

السعودية والأردن
السعودية والأردن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس ، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، حيث جرى خلاله تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

 

وكان وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أدانت بأشد العبارات، الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين.



ودعت المملكة، في بيان لها، المجتمع الدولي، لتحميل الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 

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وجددت الوزارة تأكيدها، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها “القدس الشرقية”، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وزير الخارجية السعودي أيمن الصفدي لقضية الفلسطينية السعودية الأردن

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