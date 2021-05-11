جامعة القاهرة تنتهي من إعداد بروتوكول علاجى وتنظيم ورش عمل لتأهيل مرضى كوفيد 19

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كلية العلاج الطبيعي بالجامعة من إعداد بروتوكول علاجى لتأهيل مرضى كوفيد 19، وعقد ورش عمل (أونلاين) لأخصائي العلاج الطبيعى على مستوى الجمهورية لشرح كيفية التعامل وتأهيل الحالات المختلفة لمرضى كوفيد 19 داخل العناية المركزة أو خارجها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البروتوكول العلاجي يوضح دور التأهيل الرئوي لمرضي كوفيد 19 في الرعاية المركزة باستخدام طرق علاجية مختلفة لتحسين مجرى الهواء، واستخدام وضعيات جسدية مختلفة تهدف إلى زيادة نسبة الأوكسجين ورفع كفاءة الرئتين لدى المرضى، وتطبيق بعض تمارين التنفس للحفاظ على كفاءة الحجاب الحاجز، وسرعة الاستغناء عن أجهزة التنفس الصناعي ، بالإضافة إلى استخدام وسائل علاجية متعددة للدعم الرئوي التنفسي، وتحسين حالات ضيق التنفس والكفاءة الوظيفية للمريض خاصة مع متلازمة ما بعد كوفيد 19.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن البروتوكول العلاجي أعدته نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعي لأمراض الجهاز الدوري التنفسي والمسنين، تحت إشراف الدكتورة نسرين النحاس رئيسة القسم، مشيرة إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية عقد ورش عمل حضرها نحو 220 أخصائي علاج طبيعي للتعرف على مضاعفات وخطورة فيروس كوفيد 19 على الجهاز الدوري التنفسي.

وأضافت عميدة الكلية، أنه تم خلال ورش العمل شرح أهمية دمج برنامج تأهيل القلب إلى برنامج التأهيل الرئوي والذى يؤثر بإيجابية على زيادة نسبة الشفاء خاصة مع حالات الأمراض المزمنة، وإبراز دور التأهيل الرئوي في تقييم وعلاج القصور التنفسي في مرضي الرعاية المركزة، كما تم أيضًا شرح الوسائل العلاجية المستخدمة لتحسين كفاءة الجهاز الدوري التنفسي، وتوضيح دور العلاج الطبيعي للمرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بتوجيه مبكر من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وضعت خطة استباقية شاملة مكنتها من إدارة أزمة تفشى فيروس كورونا بدرجة كبيرة من الكفاءة ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع المستويات، شملت العملية التعليمية، والمستشفيات الجامعية، وقطاع المدن الجامعية واستقبال المصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المتنوعة المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك في إطار تعاونها مع جميع مؤسسات الدولة لمواجهة كوفيد 19.

وساهمت منظومة البحث العلمي بجامعة القاهرة بقوة وفعالية في أبحاث فيروس كورونا، من خلال تشكيل 5 فرق بحثية ضمت ما يزيد على 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام والطب البيطري، وتم دعمها بتمويل كبير، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومتابعة مستجدات البحث العلمي.