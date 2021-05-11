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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب شركة سياحة نصب على عدد من المواطنين في الجيزة

صدى البلد

واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها للتصدى لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة).. بقيام (صاحب شركة سياحة، مقيم  بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم شراء سيارة له وتشغيلها فى مجال السياحة وإستولى عليها لنفسه ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء على أموالهم بزعم شراء سيارات وتشغيلها فى مجال السياحة من خلال شركة السياحة الخاصة به الكائن مقرها بمدينة المحلة الكبرى، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكى كمقدم لشراء سيارة وتشغيلها فى مجال السياحة، وإستولى عليها لنفسه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية النصب والإحتيال على جرائم النصب والاحتيال مباحث الأموال العامة

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