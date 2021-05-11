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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: صرف الأسمدة الصيفية مستمر حتى أغسطس المقبل بالكارت الذكى

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين إنه لا صحة لوقف صرف الأسمدة الصيفية لمن لم يتسلم الكارت الذكى لافتا إلى أن صرف الأسمدة الصيفية المدعمة مستمر لكل فلاح يملك حيازة زراعية وقام بتحرير استمارة لاستخراج الكارت الذكي أو تنطبق عليه شروط استخراج الكارت الذكي حتى لمن لم يبدأ فعليا إجراءات استخراج الكارت الذكي، وذلك حتى شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أبو صدام، فى تصريحات له اليوم،  أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر بـ2.2 مليون طن تقريبا  توزع على الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية بعد الحصر والمعاينه علي الطبيعه وطبقا لضوابط صرف السماد المقررة بسعر التكلفه كدعم للمزارعين وهو 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا، و159.5 جنيه لشيكارة النترات.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن وقف صرف الأسمدة بالحيازة الورقية لاسراع استخراج الفلاحين الحيازة المميكنة، وتسهيلا علي الفلاحين يتم صرف الأسمدة المدعمة لكل من يملك حيازة ورقية ولم يستخرج حيازة مميكنه بعد المعاينه علي الطبيعه ببطاقة الرقم القومي  لحين استخراج الحيازة المميكنة بشرط ان تتطبق عليه شروط استخراج الحيازة المميكنة.

وأوضح أن الكارت الذكي يقضي على الحيازات الوهمية التي كانت تصرف سماد مدعم بدون وجه حق ونظرا لفرق السعر الكبير بين الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة والتي يصل الي 1٬310 جنيه في طن سماد اليوريا حيث يباع طن الأسمدة اليوريا المدعم بـ3290  جنيها في حين يصل سعره بالسوق الحر الى 4600 جنيه ولذا فان البعض يسعي جاهدا للحصول على الأسمدة المدعمة بدون وجه حق حتى ولو كانت أرضه ضمن الحيز العمراني او غير مزروعة للاستفادة من فارق السعر.

وطالب عبدالرحمن جميع الحائزين بسرعة استخراج الكارت الذكى حفاظا علي تسهيل صرف مستحقاتهم السمادية مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا عند التوجه لصرف الأسمدة.

أغسطس الأسمدة الفلاح نقيب الفلاحين بطاقة الرقم القومي

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الفلاحين: صرف الأسمدة الصيفية مستمر حتى أغسطس المقبل بالكارت الذكى

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