المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة عيد الفطر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه: «نتوجه بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة الغالية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقاداتنا، وندعو الله أن يوفقهم إلى ما يؤدي إلى رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها».

وأضاف الأعلى لتنظيم الإعلام: «نستقبل العيد هذا العام وسط ظروف خاصة يشهدها العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وندعو الله أن تعبر بلادنا الأزمة بفضل الدعوات الخالصة وبخطوات رشيدة من قيادة حكيمة»؛ وتابع: «أنتهى شهر كريم صمنا فيه وقمنا ودعونا الله، فنرجو من الله أن يتقبل منا ما قدمنا».

واختتم الأعلى لتنظيم الإعلام: «حفظ الله الوطن قيادة وشعبا من كل سوء وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار».

الإفتاء تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدا الأربعاء، 11 مايو لعام 2021، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.



وجاء نص البيان كالآتس:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مايو لعام 2021 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1442 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 13 مايو لعام 2021 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.