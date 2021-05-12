شاهد ..أحدث ظهور لـ علي ربيع عبر الإنستجرام

شارك الفنان الكوميدي علي ربيع جمهوره بصورة جديدة له نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام,

ويشارك علي ربيع في بطولة فيلم العيد"الخطة العايمة".واحتل فيلم الخطة العايمة المركز الثالث من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 16 ألف جنيه.



فيلم الخطة العايمة تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.



والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله".



جدير بالذكر المنتجة "شهد رمزي" ابنة المنتج والموزع السينمائي "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.