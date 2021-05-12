فيديو جراف.. ابقوا في منازلكم.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

تصاعد القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة؛ ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين وقتلى الاحتلال والمصابين في أعنف قصف متبادل بين الجانبين منذ سنوات.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات قرب غزة بالبقاء في منازلهم للاشتباه بعملية تسلل.

وأصيب 6 شبان فلسطينيون، صباح اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في مدينة بيت لحم وقرية مراح رباح جنوبا، فيما اُعتقل 7 آخرون.

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