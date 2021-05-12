حياة كريمة تعرض تقريرا مصورا عن إنجازات برنامجها لـ شهر رمضان

عرض برنامج حياة كريمة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن ما تم انجازه في الموسم الحالي من البرنامج وخلال شهر رمضان.



أطلقت مبادرة "حياة كريمة" برنامجها لرمضان ٢٠٢١، من إنتاج شركة ديجيتال ستوديو وصورلي، ويذاع على قناة DMC في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويعاد في الثالثة فجرا، خلال الشهر الفضيل.



يركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.



البرنامج تم تصويره في معظم محافظات الجمهورية، وبحث عن الحالات التي تحتاج إلى مساعدة لبداية مشروعها الخاص.