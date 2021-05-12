استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخر، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأربعاء - بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في أحد شوارع المخيم، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الثلاثة وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى القريب.

وأوضحت "وفا" أن طواقم الإسعاف عثرت على جثة أحد الشهداء الذين ارتقوا، خلال غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، قبل يومين وتم نقله إلى مستشفى بيت حانون الحكومي.