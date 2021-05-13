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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غليان في الأراضي المحتلة.. مواجهات واسعة واعتقالات بالعشرات

مواجهات بين شرطة
مواجهات بين شرطة إسرائيل وفلسطينيين

منذ فجر اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، وصواريخ الاحتلال تمطر قطاع غزة، مدمرة للمنازل وقاتلة لأهلها، بينما تستمر المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مدن الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام متفرقة.

وزادت اليوم المواجهات وأعمال العنف التي بدأها السكان اليهود ضد الفلسطينيين الذين لم يصمتوا أمامهم، فبادلوهم المواجهة في الساحات والشوارع، وذلك كله على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

وعلى إثر المواجهات، اعتقلت شرطة الإحتلال حتى الآن نحو 370 شخصا بسبب احتجاجات وأعمال عنف اندلعت في مدن داخل الخط الأخضر وأصيب خلالها 36 من أفرادها بجروح طفيفة.

ولا تزال مدينة اللد بجنوب شرقي تل أبيب بين أكبر بؤر التوتر الاجتماعي في إسرائيل، على الرغم من فرض السلطات حظر التجوال الليلي في المدينة أمس.

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وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت خلال الليلة الماضية 36 مشتبها فيهم "بالتورط في أعمال الشغب" في المدينة.

كما أكدت سلطات اللد أن مهاجما مجهولا طعن صباح اليوم بسكين مواطنا يهوديا وفر من موقع الحادث، فيما نقل الجريح إلى المستشفى وهو في حالة متوسطة الخطورة.

واستمرت الاضطرابات طيلة الليلة الماضية في مدن أخرى، بما في ذلك بات يام حيث اعتدى عشرات اليهود بالضرب على سائق سيارة فلسطيني، وتوصف حالته بالخطيرة.

وفي مدينة أم الفحم،  أصيب أحد أفراد حرس الحدود بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار، ومنع عدد من السكان سيارة إسعاف من الوصول اليه، كما رشق المحتجون مجموعة من الشرطيين بزجاجة حارقة.

في غضون ذلك، شهدت مدينة عكا شجارا بين فلسطينيين ويهود أصيب خلاله مواطن يهودي في سن 30 عاما بجروح بالغة الخطورة نتيجة لإلقاء الحجارة عليه وضربه بالعصي.


وفي مدينة القدس، أصيب شاب فلسطيني في سن 25 عاما بجروح متوسعة بعد تعرضه للطعن على أيدي يهود.

في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة عن اعتقال خمسة مشتبه فيهم بمهاجمة يهودي أرثوذكسي قرب باب العامود.

وتعرض جندي في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشرطة وصلت إلى موقع الحادث للهجوم من قبل مجموعة من الشبان الفلسطينيين وسط القدس، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث.

وفي طمرة، هاجم عدد من اليهود عن طريق الخطأ يهوديا في سن 50 عاما وأصابوه بجروح متوسطة.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن أعمال شغب اندلعت أيضا في مدينة طبريا، حيث هاجم متطرفون يهود مواطنا فلسطينيا وأصابوه بجروح خفيفة، كما أصيب شرطي وصل إلى موقع الحادث، وقررت السلطات المحلية إغلاق شواطئ المدينة على خلفية الاضطرابات.

 

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