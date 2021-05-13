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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: تطور منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية لتخفيف الضغط على الحكومية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدما من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول تطور منظومة الجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

 

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وأوضح التقرير أن إجمالى عدد الجامعات الخاصة والأهلية بلغ 29 جامعة خاصة وأهلية، وشملت جامعات: ( 6 أكتوبر - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر للعلوم والتكنولوجيا - مصر الدولية - الجامعة الفرنسية الأهلية فى مصر - الجامعة الألمانية بالقاهرة - الأهرام الكندية - الجامعة البريطانية فى مصر - الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات - ســيناء - فاروس بالإسكندرية - النهضة ببنى سويف - المستقبل - النيل الأهلية - الجامعة المصرية الروسية - الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة - الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية - هليوبوليس - الجيزة الجديدة - دراية بالمنيا - بدر - حورس- الجامعة المصرية الصينية - ميريت  -سفنكس- السلام- العلمين الدولية - الملك سلمان ـ الجلالة)،  هذا فضلا عن الجامعة المصرية اليابانية التي أنشئت في إطار الاتفاق بين الحكومتين المصرية واليابانية، وللجامعة إئتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى مدينة زويل وهي هيئة عامة مستقلة غير هادفة للربح، وتوجد بها جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي بدأت بها الدراسة 2013، وتقوم فيها الدراسة على البرامج الأكاديمية البينية التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتمنح درجات بكالوريوس في: (هندسة تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هندسة البيئة، العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد،  فيزياء الأرض والكون).

 

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وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الجامعات الخاصة والأهلية التي صدر بإنشائها قرارات جمهورية، ولم تبدأ الدراسة بها بعد، وهي 12 جامعة وتشمل جامعات: (الساحل الشمالي – العلمين – العاشر من رمضان – الجامعة الحضرية – مايو – الحياة – اللوتس – رشيد – مدينة القاهرة الجديدة – الصالحية – شرم الشيخ – المنصورة الأهلية).

 

كما أوضح التقرير إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية جار إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة، وتضم جامعات: ( أسيوط الأهلية – بني سويف الأهلية – عين شمس الأهلية – المنصورة الأهلية – حلوان الأهلية – الزقازيق الأهلية – بنها الأهلية – قناة السويس الأهلية – بورسعيد الأهلية – جنوب الوادي الأهلية – المنوفية الأهلية – الفيوم الأهلية – المنيا الأهلية – دمنهور الأهلية – أسوان الأهلية – سوهاج الأهلية).


يذكر أن الجامعات الخاصة والأهلية قدمت رافدًا مهما من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، كما أن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وكذا دورها في توجيه الاستثمارات الخاصة إلى مجال التعليم العالي، في الوقت الذي حققت بعضها تقدمًا ملحوظًا في مجالي التعليم والبحث العلمي وكذلك التصنيفات العالمية.

 

وأوضح الدكتزر عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الاجنبية والمعاهد حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt

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