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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراكز اللقاحات تكشف طريقة اختيار اللقاح المناسب لكل فرد والأعراض الجانبية له..فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور كيرلس عزت، مشرف مراكز اللقاحات بقنا، إن  وزارة الصحة تتلقي تقارير يومية عن عدد الأفراد الذين يحصلون علي لقاحات فيروس كورونا مؤكدًا أننا قمنا اليوم بافتتاح 7 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا.

وأضاف كيرلس عزت خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا يهدف إلي التيسير علي المواطنين وهذا انعكس علي المواطنين بشكل إيجابي وأصبح هناك إقبال علي تلقي لقاح كورونا من قبل المواطنين .

وأوضح كيرلس عزت ، أننا قبل إعطاء أي جرعة لقاح لأى فرد نقوم بقياس درجة حرارة جسمه وبعدها نأخذ بطاقة الرقم القومي لمعرفة تسميح وزارة الصحة له وبعدها نقوم بالدخول علي ما يسمي بالموافقة المستنيرة والتي علي أساسها نوفر للمواطنين نوع اللقاح المناسب لكل فرد .

وتابع كيرلس عزت ، أن الخطوات التي نقوم بها هدفها ألا تحدث أي مضاعفات لأي فرد تلقى لقاح فيروس كورونا وإلى الآن لم نرصد أي أعراض جانبية بسبب تلقي لقاح كورونا .


 

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