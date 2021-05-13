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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ليلة الخميس .. دياب : بدأت الغناء وأنا عندي 15 سنة

دياب
دياب

حل الفنان دياب، ضيفا على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".


وكشفت "دياب"، عن تقاليده في يوم الخميس، قائلا: "يوم الخميس بالنسبة لي يوم شغل، لأنني بدأت الغناء وأنا عندي 15 سنة".


وأشار: "أنا ومراتي معندناش الحاجات التقليدية بتاعت يوم الخميس، إحنا بنصنع اليوم أما نصحى من النوم"، متابعا: "مش مهم انهارده ايه أو انهارده يوم كام".


وأضاف: "موضوع يوم الخميس بالنسبة لنا ليس نمطيا، بجانب إن أنا شخص ليس موظفاً، فبالنسبة لي يوم الخميس من الممكن أن يكون دائما يوم عمل.. وأحيانا بيكون عندي تصوير يوم الخميس لحد الفجر".

ياسمين عز برنامج ليلة الخميس ام بي سي مصر يوم الخميس ليلة الخميس دياب

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