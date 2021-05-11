محمد دياب يشارك جمهوره بصورة من مسلسل نسل الأغراب

نشر الفنان محمد دياب صورة له من مسلسل “نسل الأغراب”، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد دياب على الصورة قائلا " مموتش انا ايوة مموتش #علي_الغريب #نسل_الاغراب #دياب ”.

ويشارك دياب في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.

