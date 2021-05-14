تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر غضب ساديو ماني نجم الفريق منه وعدم مصافحته عقب مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد.

وأكد كلوب في تصريحات لـ قناة “ سكاي سبورتس ” أن قرار الدفع بـ ديوجو جوتا نجم الفريق في التشكيل الأساسي للفريق بدلا من ساديو ماني اتخذه بالأمس خلال المران

وأضاف ان الطبيعي بالنسبة له أن يشرح الأمر ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك مما أدى لغضب ماني مشددا أن الأمور على ما يرام .

وتابع أن الفوز بهذه النتيجة يدل أن قراره كان سليما .

وعن ازمة جماهير مانشستر فأكد أن الشرطة قامت بحماية الفريق حيث لم يواجه أي مشكلة، مشددا أن الفريق لم يتأثر مطلقا بما حدث حيث كان التركيز في المباراة فقط .

حقق ليفربول فوزاً ثميناً وتاريخياً على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة ليتقدم للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، مع أفضلية لعب ليفربول مباراة أقل يقلص فوزه بها الفارق إلى نقطة واحدة.