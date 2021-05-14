عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

صدى البلد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر غضب ساديو ماني نجم الفريق منه وعدم مصافحته عقب مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد.

 

وأكد كلوب في تصريحات لـ قناة “ سكاي سبورتس ” أن قرار الدفع بـ ديوجو جوتا نجم الفريق في التشكيل الأساسي للفريق بدلا من ساديو ماني اتخذه بالأمس خلال المران 

txt

سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

txt

الجيش الإسرائيلي يحذر السكان على حدود غزة من خطر أمني

وأضاف ان الطبيعي بالنسبة له أن يشرح الأمر ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك مما أدى لغضب ماني مشددا أن الأمور على ما يرام .

 

وتابع أن الفوز بهذه النتيجة يدل أن قراره كان سليما .

 

وعن ازمة جماهير مانشستر فأكد أن الشرطة قامت بحماية الفريق حيث لم يواجه أي مشكلة، مشددا أن الفريق لم يتأثر مطلقا بما حدث حيث كان التركيز في المباراة فقط .

 

حقق ليفربول فوزاً ثميناً وتاريخياً على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة ليتقدم للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، مع أفضلية لعب ليفربول مباراة أقل يقلص فوزه بها الفارق إلى نقطة واحدة.

الدوري ليفربول ليفربول الانجليزي سكاي سبورتس الجيش الإسرائيلي يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول

موضوعات متعلقة

محسن منصور: بقالي 22 سنة في الشغلانة ونجاح المداح كان محتاج ناس جريئة.. فيديو

محمد صلاح يتحدث عن فك " النحس " أمام مانشستر يونايتد وإمكانية تاأل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

بدون كمامات.. مسلمو أمريكا يحتفلون بعيد الفطر بعد عودة الحياة لطبيعتها

التأمين والقروض ..10 إختصاصات للجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب

أمريكا.. إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية رود آيلاند

كلوب يتحدث عن فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد وهدف محمد صلاح

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

ضربة كبرى.. كتائب القسام تقصف قاعدة جوية إسرائيلية

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ