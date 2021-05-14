دعاء أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر لنصرة القدس والأقصى.. فيديو

توجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى الله بالدعاء لنصرة القدس والمسجد الأقصى ووحدة العرب، وذلك في نهاية خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.

ودعا أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن يوحد الأمة الإسلامية وأن ينصرنا ويعيد لنا القدس الشريف محررا إلى الأمة الإسلامية.



رسالة إلى الشعب الفلسطيني



وعلق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق القدس الشريف والمسجد الأقصى، بقوله تعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".



ووجه أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، رسالة من منبر الجامع الأزهر، في خطبة الجمعة، قائلا لإخواننا في القدس الشريف "لا تخف واستمر في صمودك واصبروا وصابروا ورابطوا".

وتابع: تعالوا يا أمتنا الإسلامية نطهر هذه الدنيا من المعاصي وندعو الواحد الأحد حتى ينصرنا نصر عزيز مقتدر، ويومها سيحقق الله النبوءة التي بشر بها رسولنا الكريم كما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله قال "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يختبئ اليهودي خلف الحجر أو الشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا عبدالله خلفي يهودي، تعالى فاقتله".

وأكد أننا يوم أن نحقق إسلامنا الحقيقي ، تتحقق لنا هذه النبوءة، فحققوا دينكم وإسلامكم لله، يحقق لكم نصركم.