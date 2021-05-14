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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الدوري الإنجليزي..

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل 2 - 2

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تعادل فريقا مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والثلاثين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

“كرافث”، افتتح التسجيل لـ نيوكاسل في الدقيقة 25، بضربة رأسية رائعة، محولًا الضرب الركنية التي نفذها شيلفي من الجهة اليمنى، لهدف أول لفريقه.

 

وفي الدقيقة 39، سجل البرتغالي جواو كانسيلو هدف التعادل لـ مانشستر سيتي، قبل أن يضيف الإسباني فيران توريس الهدف الثاني للسيتيزينز في الدقيقة 42 بتسديدة أكثر من رائعة بكعب القدم من الوضع طائرًا.

 

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على آكي مدافع مانشستر سيتي، ليسجلها “جولينتون” هدفًا لفريقه نيوكاسل يونايتد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.

 

ووقف لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد على مدخل أرضية الميدان مصطفين، ليقدموا ممرا شرفيا للاعبي فريق مانشستر سيتي؛ تحيةً بمناسبة الفوز بلقب الدوري وذلك قبل انطلاق المباراة.

 

وكان نادي مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، وذلك عقب خسارة منافسه مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء الماضي على يد ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

 

تشكيل مانشستر سيتي 

 

في حراسة المرمى: كارسون

خط الدفاع: كايل والكر - إيريك جارسيا - ناثان آكي - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا 

خط الهجوم: فيران توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.

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