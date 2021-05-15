تعرف على موعد العرض الثاني لمسلسل حرب أهلية

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، على موقع فيسبوك، موعد العرض الثاني لمسلسلها الرمضاني حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط.

يعرض مسلسل حرب أهلية للمرة الثانية ابتداء من يوم الأحد، في تمام التاسعة مساءا، على قناة MBC4.

مسلسل حرب أهلية من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وشارك في بطولته أروى جودة، مايان السيد، محمود حجازي، سينتيا خليفة، جميلة عوض، خالد حجاج، رشدى الشامي، عمرو صالح، ميريت عمر الحريري.

ظهر في مسلسل حرب أهلية عدد من ضيوف الشرف أبرزهم زوج الفنانة يسرا خالد سليم ، وفي الحلقة الأخيرة الفنانة شيرين رضا.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب نفسي وهو باسل خياط، يخدع مرضاه ويستولى على أموالهم، بداية من دكتورة مريم (يسرا) التي استولى على المستشفى الخاصة بها، قبل أن تعود مريم وتنتقم منه، بالاتفاق مع صديقتها فريدة (أروى جودة)، بعد سجال طويل وحرب متبادلة بين الاثنين، لم يتغير يوسف واستمر في البحث عن ضحايا جدد.