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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نقل إسلام إبراهيم إلى المستشفى.. وتدهور الحالة الصحية لنادية العراقية

الفنانة نادية العراقية
الفنانة نادية العراقية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة من أبرزها تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية، ونشر إسلام إبراهيم صورة له من المستشفى. 

وفيما يلي عدد من أهم الأخبار الفنية 

بعد وعكة صحية.. نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد أيام من معاناته مع أعراض البرد والإنفلونزا، بحسب ما أعلنه على حسابه بموقع فيسبوك. 

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

اعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج و كاتب السيناريو محمد سامي عبد العزيز .

تعرف على رأي الأطباء في الحالة الصحية المتدهورة للفنانة نادية العراقية

كشف أدهم محروس ابن الفنانة نادية العراقية رأي الأطباء وتشخصيهم للحالة الصحية لوالدتهم التي تدهورت بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

محمد فراج يكشف تفاصيل دوره وأحداث فيلم أهل الكهف.. خاص

يستعد الفنان محمد فراج للعودة إلى لوكيشن التصوير بعد عيد الفطر المبارك، لاستكمال تحضيرات فيلم أهل الكهف الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب أزمات مختلفة. 

في عيد ميلادها.. تترات مسلسلات بصوت أصالة

تحتفل اليوم، الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ52 ، وهي تعيش حالة فنية وغنائية ثرية بعد فترة طويلة من المعاناة مع أزماتها الشخصية، وحياتها الاجتماعية غير المستقرة. 

الموسم الأخير.. تعرف على موعد بث مسلسل This Is Us

أعلن منتجو المسلسل الأمريكي الاجتماعي الشهير This Is Us أن الموسم السادس سيكون الأخير في سلسلة الدراما التي تبثها شبكة NBC، ويعرض منها حاليا حلقات الجزء الخامس. 

ما عدا نيروبي .. عودة جميع أبطال la casa de papel  في الموسم الخامس والأخير

نشرت الحساب الرسمي لمنصة نتفليكس على تويتر، صورة جديدة لفريق عمل مسلسل la casa de papel  الذي ينتظر عشاقه طرحه الموسم الخامس والأخير منذ العام الماضي. 

نادية العراقية نشرة الفن إسلام إبراهيم محمد سامى أصالة

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