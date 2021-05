نشرة الفن.. نقل إسلام إبراهيم إلى المستشفى.. وتدهور الحالة الصحية لنادية العراقية

5/15/2021 8:31:29 AM

السبت 15/مايو/2021 - 08:31 ص 5/15/2021 8:31:29 AM

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة من أبرزها تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية، ونشر إسلام إبراهيم صورة له من المستشفى.

وفيما يلي عدد من أهم الأخبار الفنية

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد أيام من معاناته مع أعراض البرد والإنفلونزا، بحسب ما أعلنه على حسابه بموقع فيسبوك.

اعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج و كاتب السيناريو محمد سامي عبد العزيز .

كشف أدهم محروس ابن الفنانة نادية العراقية رأي الأطباء وتشخصيهم للحالة الصحية لوالدتهم التي تدهورت بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

يستعد الفنان محمد فراج للعودة إلى لوكيشن التصوير بعد عيد الفطر المبارك، لاستكمال تحضيرات فيلم أهل الكهف الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب أزمات مختلفة.

تحتفل اليوم، الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ52 ، وهي تعيش حالة فنية وغنائية ثرية بعد فترة طويلة من المعاناة مع أزماتها الشخصية، وحياتها الاجتماعية غير المستقرة.

أعلن منتجو المسلسل الأمريكي الاجتماعي الشهير This Is Us أن الموسم السادس سيكون الأخير في سلسلة الدراما التي تبثها شبكة NBC، ويعرض منها حاليا حلقات الجزء الخامس.

نشرت الحساب الرسمي لمنصة نتفليكس على تويتر، صورة جديدة لفريق عمل مسلسل la casa de papel الذي ينتظر عشاقه طرحه الموسم الخامس والأخير منذ العام الماضي.