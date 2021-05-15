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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وعكة صحية.. نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى

إسلام إبراهيم في
إسلام إبراهيم في المستشفى

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد أيام من معاناته مع أعراض البرد والإنفلونزا، بحسب ما أعلنه على حسابه بموقع فيسبوك. 

ونشر إسلام إبراهيم صورة له أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وعلق على الصورة قائلا:" دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه". 

أعلن الفنان إسلام إبراهيم منذ يومين معاناته مع أعراض شبيهة لفيروس كورونا رغم سلبية مسحته عدة مرات. 

وكتب إسلام إبراهيم عبر فيسبوك:" من شهر ونص كده جالي دور برد شديد قعدت فية حبة حلوين وطبعا أنا أول لما بكح بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة عشان بخاف أعدي أمي وأبويا أو زمايلي لو بصور". 

واستطرد:"الحمد لله النتيجة طلعت سلبية.. ودلوقتي حرارتي ٣٩ونص وبتطلع وبتنزل وعندي تكسير في عضمي والعيد باظ وبردوا عملت المسحة والتحليل والحمد لله النتيجة طلعت سلبية وطلع عندي بكتريا في الشعب الهوائية". 

 

 

إسلام إبراهيم نجيب زاهي زركش فيروس كورونا 100 وش مرض إسلام إبراهيم

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