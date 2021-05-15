ما عدا نيروبي .. عودة جميع أبطال la casa de papel  في الموسم الخامس والأخير

نشرت الحساب الرسمي لمنصة نتفليكس على تويتر، صورة جديدة لفريق عمل مسلسل la casa de papel الذي ينتظر عشاقه طرحه الموسم الخامس والأخير منذ العام الماضي.

أعلنت منصة نتفليكس اليوم انتهاء تصوير الدراما الإسبانية الشهيرة والمحببة لملايين من المشاهدين حول العالم، رسميا، في إشارة إلى اقتراب موعد عرض وختام أشهر سلسلة درامية وأحداث إثارة وأكشن.

ظهر أبطال la casa de papel بكامل عددهم في الصورة الجديدة التي نشرتها نتفليكس، بما فيهم من توفوا في حلقات سابقة وعلى رأسهم برلين، لكن غابت نيروبي التي توفيت في الموسم الرابع عن الصورة في إشارة إلى عدم عودتها للأحداث مرة أخرى.

وشكرت منصة نتفليكس فريق مسلسل la casa de papel الذي يعرف أيضا باسم Money Heist على هذه الرحلة الدرامية الناجحة، التي خرجوا منها جميعا كعائلة واحدة مثلما كانوا طوال التحضير وتصوير العمل.

المسلسل الذي كتبه أليكس بينا، يتكون الموسم الخامس والأخير منه من 10 حلقات، وغابت أيضا نجوى النمر التي تلعب دور رئيسة فريق التحقيق الجديدة عن الصورة ما يعني أنها لن تنضم للعصابة في الموسم الأخير.

ووعد أليكس بينا الجمهور بتصاعد كبير في أحداث الموسم الأخير من la casa de papel ووصول الحرب إلى مستويات أكثر وحشية وتطرفا، ووصفه بأنه سيكون الموسم الأكثر ملحمية وإثارة.