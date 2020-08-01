قصة نهاية مشوار عصابة La casa de papel فى الموسم الخامس

أكد صناع مسلسل La casa de papel، انتهاء العمل بنهاية الموسم الخامس من المسلسل وذلك وفقًا لصحيفة فاريتي، وبذلك تنتهي قصة العصابة الشهيرة.





يذكر أن شبكة نتفليكس الامريكية أخرجت الى النور صور حصرية من كواليس المسلسل الاسباني الشهير La casa de papel بعد أيام من طرح الموسم الرابع.





وظهر نجوم ونجمات المسلسل الأكثر شهرة في العالم في الكواليس في لحظات عفوية جمعت بين الضحك والأحضان خلال تصوير المشاهد التي تم تصويرها شهر أغسطس الماضي.





وتعرض البروفيسور في نهاية الجزء الثالث بمسلسل La Casa De Papel 4 لصدمة كبيرة، بعدما ظن أن الشرطة أطلقت النار على حبيبته لشبونه، وهو مادفعه لأن يهاتف باليرمو أحد أفراد العصابة، ويخبره أنها لم تعد عملية سرقة الآن بل حرب.