عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق متحركة لتطعيم لقاح فيروس كورونا فى القليوبية ..صور

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية أنه تم نشر عدد من فرق التطعيم الخاص للقاح كورونا من قبل الفرق  المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين مع اتباع كافه الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك لسرعة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

أقرأ أيضا:
حملة على الوحدات الصحية ومراكز الشباب بكفر شكر تكشف وجود مخالفات..صور


وقال وكيل الوزارة انة تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة، وتطعيم المواطنين في دور المسنين وومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم شبرا غرب ومستشفى ناصر العام ، قاطني مستعمرة الحزام وذلك بناء علي تعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعه إعطاء لقاح الكورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة.
واضاف عبد الغني أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 4 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 10 مراكز هى "مستشفى كفر شكر المركزي ، ومعهد ناصر بشبرا الخيمة، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور".


واكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً حتى في أيام إجازة عيد الفطر المبارك الحالية.


من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة لليوم الثامن على التوالى بالإضافة إلى حملات رفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن.

وتلقى الهجان تقريرا من رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في ثامن ليالى تطبيق قرارات الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطن.


وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من  تحرير 130 محضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى ضبط 24 شيشة، وغلق 11 مقهي وتحرير 12 محضرا لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

واضاف انه يصبح إجمالي المخالفات على مدار الثمانية أيام الماضية ضبط ١٢٨٩ شيشة وتحرير ١٨٥٩ محضر عدم ارتداء كمامة، و١٨٢ محضر غلق، و٢٨٣ محضر مخالفة مواعيد الغلق.

186099048_1456095768068553_8709769469243526291_n
186099048_1456095768068553_8709769469243526291_n
186166762_1456096014735195_5857753828042846873_n
186166762_1456096014735195_5857753828042846873_n
186269780_1456096241401839_3613186098369119325_n
186269780_1456096241401839_3613186098369119325_n
186385636_1456096204735176_1643998240175758490_n
186385636_1456096204735176_1643998240175758490_n
اخبار محافظة القليوبية قرارات مجلس الوزراء فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة القليوبية

موضوعات متعلقة

تحرير 1859 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة فى القليوبية

ضبط 1265 شيشه وتحرير 1729 محضر عدم ارتداء كمامه وتحرير 278 محضر مخالفة فى القليوبية

وكيل صحة القليوبية يتفقد مركز لقاح كورونا بمستشفى الرمد ببنها ..صور

محافظ القليوبية: منع إقامة أي احتفالات خلال أيام إجازة عيد الفطر

مقدما لهم الهدايا.. محافظ القليوبية يهنئ الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية يتابع غلق الكورنيش فى أول أيام عيد الفطر ..صور

ترشيحاتنا

للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro

غزة تحت القصف.. جيش الإحتلال يستهدف مناطق بـ خان يونس وبيت حانون

الرى : مشروعات كبرى لحماية شواطئ الإسكندرية وقلعة قايتباى والمنتزه

مواجهة خاصة .. موسيماني يواجه فريقه السابق لأول مرة .. والأهلي يبحث عن بديل معلول أمام صن داونز

10 خطوات لإضافة المواليد في التموين | تفاصيل كاملة

الليلة .. الترجي التونسي العنيد يواجة المغامر الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

الصحة توضح آليات تصنيع لقاح سينوفاك كورونا بمصر.. وتعلن تسلمها 5 ملايين جرعة متنوعة

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

مي عمر : لا تجادل الاحمق

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ