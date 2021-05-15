فرق متحركة لتطعيم لقاح فيروس كورونا فى القليوبية ..صور

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية أنه تم نشر عدد من فرق التطعيم الخاص للقاح كورونا من قبل الفرق المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين مع اتباع كافه الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك لسرعة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

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وقال وكيل الوزارة انة تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة، وتطعيم المواطنين في دور المسنين وومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم شبرا غرب ومستشفى ناصر العام ، قاطني مستعمرة الحزام وذلك بناء علي تعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعه إعطاء لقاح الكورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة.

واضاف عبد الغني أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 4 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 10 مراكز هى "مستشفى كفر شكر المركزي ، ومعهد ناصر بشبرا الخيمة، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور".



واكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً حتى في أيام إجازة عيد الفطر المبارك الحالية.



من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة لليوم الثامن على التوالى بالإضافة إلى حملات رفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن.

وتلقى الهجان تقريرا من رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في ثامن ليالى تطبيق قرارات الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطن.



وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من تحرير 130 محضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى ضبط 24 شيشة، وغلق 11 مقهي وتحرير 12 محضرا لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

واضاف انه يصبح إجمالي المخالفات على مدار الثمانية أيام الماضية ضبط ١٢٨٩ شيشة وتحرير ١٨٥٩ محضر عدم ارتداء كمامة، و١٨٢ محضر غلق، و٢٨٣ محضر مخالفة مواعيد الغلق.

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