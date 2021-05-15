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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 41 مخالفة إشغال وضبط 35 بائعا متجولا فى حملة بشبين القناطر..صور

صدى البلد

قاد خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليمات بغلق كافة المحلات و المقاهي و المطاعم وازالة جميع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.

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وقال العرفى إن الحملة استهدفت عدد كبير من مناطق وقرى المدينة واسفرت عن غلق وتشميع 8 محلات ومطاعم ومقاهى مخالفة للقرارات وتحرير 11 مخالفة عدم ارتداء الكمامة ، كما اسفرت الحملة عن ازالة 41 مخالفة اشغال فورى وازالة  35 بائع متجول و6 محاضر اشغال طريق ونظافة عامة.

من ناحية اخرى قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بتنفيذ حملات مكثفة في الأسواق خلال فترة الاستعداد لعيد الفطر المبارك لضمان جودة المنتجات الغذائية التي تصل إلى الجمهور وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 127 كجم هوالك تصنيع، وتحرير 46 محضر  مخالفة للاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتراخيص.

من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة لليوم الثامن على التوالى بالإضافة إلى حملات رفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن.

وتلقى الهجان تقريرا من رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في ثامن ليالى تطبيق قرارات الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطن.

وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من  تحرير 130 محضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى ضبط 24 شيشة، وغلق 11 مقهي وتحرير 12 محضرا لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

واضاف انه يصبح إجمالي المخالفات على مدار الثمانية أيام الماضية ضبط ١٢٨٩ شيشة وتحرير ١٨٥٩ محضر عدم ارتداء كمامة، و١٨٢ محضر غلق، و٢٨٣ محضر مخالفة مواعيد الغلق.

كان محافظ القليوبية قد تابع إغلاق كورنيش النيل بالعاصمة بنها وكورنيش كفر شكر ،في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمراكز التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أية صور للتجمعات حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الهجان على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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اخبار محافظة القليوبية قرارات مجلس الوزراء فيروس كورونا شبين القناطر القليوبية

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