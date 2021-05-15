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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس : نخطو خطوات واضحة للاهتمام بطلابنا بطريقة تماثل أفضل الجامعات العالمية

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

قام مكتب رعاية المبعوثين بـ جامعة عين شمس ، بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة واعضاء هيئة التدريس المبعوثين للدراسة بالخارج في دول مختلفة حول العالم. 

حيث تبادل اعضاء هيئة التدريس برقيات، ورسائل صوتية، ورسائل مرئية من خلال فيديو تسجيلي لتهنئة الزملاء بعيد الفطر المبارك وذلك عبر برنامج يتيح التواصل بالصوت والصورة وكذلك ارسال الفيديوهات عبر الإنترنت.

وأكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ان هذا البرنامج يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس علي التواصل مع ابناءها المبعوثين بالخارج وايمانا منها بالدور الذي يقومون به للنهوض بمنظومتي التعليم والبحث العلمي. 

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وقال إن استمرار التواصل بين أبناء الجامعة في الخارج والداخل يسمح بالتبادل الثقافي والعلمي بين الجامعة وسفرائها في الجامعات العالمية الأخري، مما يعكس الدور الكبير لهؤلاء الباحثين علي المستوي الدولي في كافة مجالات البحث العلمي.

 

كما اشار الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ، إلي أهمية تعظيم الأستفادة من خبرات اعضاء هيئة التدريس على المستويين المحلي والدولي ، من خلال تواصل فعال يساعد في دمج الكوادر من ابناء الجامعة في المشاركة الفاعلة في المجتمعين المحلي والدولي.

وأوضح المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن جامعة عين شمس تخطو خطوات واضحة للأهتمام بابناءها بطريقة تماثل أفضل الجامعات العالمية. 

وأضاف، هذا البرنامج لا يسمح فقط بالتهنئة بالعيد علي كافة المستويين المحلي والدولي بين اعضاء هيئة التدريس ولكن يسمح ايضا بتداول وسائط مرئية توضح احتفالات العيد بأماكن مختلفة علي مستوي العالم مما يضمن التبادل الثقافي بيننا وبين دول العالم من الصين وكوريا الجنوبية واليابان مرورا بأوروبا ودول امريكا الشمالية والجنوبية.

وأعرب السادة أعضاء هيئة التدريس عن خالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث علي حرصهما علي التواصل مع ابناء جامعة عين شمس المبعوثين بالخارج مما يعود بالاثر الايجابي في نفوسهم، كما قدموا التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيين لجميع المبعوثين قضاء عيد سعيد .

كما شارك ايضا بعض المبعوثين بالخارج ببعض الصور والفيديوهات لأماكن ترفيهية مختلفة حول العالم تعكس ثقافة هذه البلدان واعلنوا عن سعادتهم لمشاركة زملائهم داخل مصر التهنئة والفرح بالعيد.

جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس الجامعات العالمية خطوات رعاية المبعوثين

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