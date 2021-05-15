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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

أغرب العادات والتقاليد
أغرب العادات والتقاليد المصرية

رغم إبهار مصر للعالم بمعالمها الخلابة، ووجود اثنتين من عجائب الدنيا السبع في مصر، لكن تظل هناك بعض التقاليد المصرية المثيرة للدهشة، وأصعب في فهم معناها من معظم هذه العجائب، ولن يستوعب معنى أي عادة غريبة مصرية إلا المصريون فقط.

أغرب العادات المصرية

عادة غريبة مصرية هي "شهقة الملوخية"، وأخرى هي تناول العصير حتى آخر قطرة، ودفن العرسة، ودق الهون، ولا يعرف أحد أصل العادات المصرية الغريبة هذه، لكن بعض الباحثين أكدوا أن بعضها ضارب في القدم إلى زمن المصريين القدامى.  

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"خش برجلك اليمين" هي عادة غريبة مصرية أيضًا، حيث يعتقد البعض أن دخول منزل جديد بالقدم اليمنى هو سر السعادة والخير والازدهار. 

التشاؤم من الغراب الأسود هي عادة غريبة مصرية، وكذلك ارتعاش العين، والتفاؤل بإنجاب الفتيات، وسكب القهوة بالخطأ يعتقدون أنه فأل خير. 

لكن واحدة من أغرب العادات المصرية هي إعادة الحذاء المقلوب إلى وضعه الصحيح واعتبار ذلك طردًا للأرواح الشريرة من المنزل، وهي عادة غريبة غاية في الغموض. 

عادة غريبة مصرية هي عدم السير من أمام شعر الفتيات المتساقط، والإمساك بقطعة من الخشب منعًا للحسد. 

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