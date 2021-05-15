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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد تسمم أسرة بسبب البطيخ.. الفلاحين توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب تناول البطيخ ينذر بوجود استخدامات غير صحية للمبيدات الزراعية ، لافتا إلى انه يحذر من استخدام بعض المزارعين عديمي الضمير لمبيدات غير مصرح بها بغرض زيادة حجم الثمار أو تسريع عمليات النضج بغرض زيادة الأرباح.

 

وأضاف ابوصدام خلال تصريحات أنه ينصح المواطنين بتحري الدقة في شراء الفواكة والخضراوات في بداية مواسمها ، مشيرا الي ان من بين الفواكه التي تتعرض لمعاملات غير صحية كرش مبيدات غير مصرح بها أو زيادة عمليات التسميد الكيماوي من بعض المزارعين البطيخ والخوخ والعنب.


وناشد عبدالرحمن وزارة الزراعة والاجهزة المعنية بضرورة القيام بحملات تفتيشية علي الحدائق والمزارع والكشف عن متبقيات الاسمدة و المبيدات الضارة في الأسواق حفاظا علي صحة المواطنين قائلا :"تلاحظ في الفترة الأخيرة تعرض بعض المواطنين للاسهال والمغص المعوي والتسمم أحيانا جراء تناول بعض المنتجات الزراعية مبكرة النضج".

وأكد عبدالرحمن علي ضرورة ان يشتري المستهلك المنتج الزراعي الطبيعي المظهر والشكل والحجم 
ذي الطعم والرائحة المعروفة وان يبتعد عن المنتجات غير الطبيعية وان يشتري من الأماكن المعروفة والمرخصة ويحرص علي تنظيفها جيدا قبل الاستخدام ، مؤكدا علي ان اغلب المنتجات الزراعية امنة وان ذلك لا يمنع وجود بعض المنتجات القليلة غير الصحية.

المنتجات الزراعية صحة المواطنين تسمم البطيخ

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