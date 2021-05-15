مخدماتية للأستاذة.. اشتعال خناقة مها أحمد وأسرة السقا بكلمات جارحة | تفاصيل

بعد أزمة محمد سامي

اشتعل الوسط الفني منذ ليلة أمس بعد إعلان شركة المتحدة للإنتاج الفني وقف التعامل مع المخرج محمد سامي والذي قدم آخر أعماله في رمضان مسلسل نسل الأغراب بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والفنانة مي عمر.

ربما ذلك الإعلان فتح الجرح لدى بعض النجوم كان من بينهم الفنانة مها أحمد التي حولت مواقع التواصل الإجتماعي إلى "خناقة" كبرى وكتبت المزيد من التفاصيل حول نجمين لم تذكر أسمائهما لكن الجمهور استنتج من حديثها وتوقيت الحديث أنها تقصد أحمد السقا وأمير كرارة .

مها أحمد تخرج عن صمتها

بعد أزمة المخرج محمد سامي، فتحت مها أحمد النار وخرجت عن صمتها، وكتبت منشور على حسابها على فيسبوك تروي فيه تفاصيل حدثت بينها وبين نجمين، حيث قالت: " عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية با سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلي أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهم اقربها أنا».

وأضافت مها أحمد: «النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته (ندل)».

وتابعت مها أحمد: «أما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب. وقلت ( عوضى عليك يارب) .تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنة اولى تمثيل وخبرة ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذة)».

رد شقيقة أحمد السقا

بالطبع لم يمر حديث مها أحمد مرور الكرام، فقامت فاطمة السقا شقيقة النجم أحمد السقا بالرد على مها أحمد وما قالته، حيث وجهت لها الحديث على حسابها على فيسبوك قائلة :" الكلام ده موجه ليكي يا أستاذة، بدل ما تفضلي تمسحي ردي كل شوية أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية، وبأنك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه (ندل) اللي هو أحمد السقا".

وأضافت فاطمة السقا: "بس أنا بقولك قدام الناس، قطع لسان أى حد يقول عليه كده لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك أنت ومجدى بدل المرة ألف.. وأمير كرارة برضو راجل جدع ومحترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده.. معرفش إيه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان، بس هو أى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى أكيد.. وكلمة الدور بينادي صاحبه دى بتاعة أفلام.. ما بتتقالش في الحقيقة كفايا دراما وتشويه للناس".

وتابعت فاطمة السقا: "وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفوا جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دى رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج، الحقيقة أنا مش عارفة أنت عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى أنت قولتى عليها غير كمية الحقد والسواد والشماتة اللى كانوا متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش أنت إزاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وأنت ست وحشة كده.. نسيت أقولك السب والتطاول ده بيدل على الأصل.. وإحنا بقى ولاد ناس، مع أننا عندنا كلام كتير أوى يتقال".

والدة أحمد السقا ترد

لم تستطع نادية والدة أحمد السقا الصمت أيضاً، فقررت الرد على حديث مها أحمد، وكتبت منشور على فيسبوك قائلة: «على الأصل دور، كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس، ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب».

واضافت والدة أحمد السقا قائلة: «‎أبهرتينى يا مها بأخلاقك العالية.. وبأنك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه “ندل” اللى هو أحمد السقا».

رد أمير كرارة

وبعد اشتعال الأزمة وكلمات مها أحمد، علق النجم أمير كرارة بكلمات موجزة على حسابه على فيسبوك وكتب كرارة: "كل الوسط الفني كبار وصغيرين عارفين السقا وكرارة موقفهم إيه مع زمايلهم واخواتهم الفنانين كبار وصغيرين وشكرا".