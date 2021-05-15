في اليوم العالمي للأسرة.. استشاري يقدم 12 نصيحة لتعزيز العلاقة

يصادف 15 مايو من كل عام، اليوم العالمي للأسرة، لنشر قيم مجتمعية مثل المودة والتراحم بين أفراد الأسرة وخاصةً الأسر المصرية حيث تختلف عن غيرها من حيث العدد أو التركيبة العمرية والثقافية.

وعلق الدكتور وليد هندي استشاري الأمراض النفسية، أن مصر بها 25.1 مليون أسرة، منها 55.4 بالريف، و13.9 مليون أسرة ريفية، و46.6 من الأسر في الحضر، أي 11 مليون أسرة، وأن التركيبة العمرية لديها متفردة.

وتابع أن ربع الأسر المصرية من فئة الشباب، و39% في سن العمل، وهذا مؤشر أن الأسرة المصرية أسرة منتجة لأنها تقوم على الشباب.

وقال هندي في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الأسر المصرية متفرقة بسبب أغلب أفرادها في بيئة العمل، لذلك نقدم دائما نصائح لتعزيز البيئة النفسية لديهم.

ووجه هندي نصائح هامة في يوم الأسرة العالمي :

1- التعبير عن الحب والمودة لأسرتك.

2- تشجيع الأبناء والزوجة.

3- تقدير الزوج والزوجة.

4- نبذ العنف والكراهية.

5- عدم استخدام الضرب للأبناء.

6- الإشادة بدور الزوجة أمام الجميع.

7- احترام رمز الأب.

8- عدم التفرقة بين الأبناء.

9- تجنب الصراع عند المراهقين.

10- تحاشي الأثار السلبية للتكنولوجيا.

11- إقامة المناسبات العائلية.

12- التجمع حول مائدة طعام واحدة.