عابد عناني: أجلس فى البيت خوفا من الجمهور بسبب دوري في الطاووس

مسلسل الطاووس

قال الفنان عابد عناني، إنه يواجه مشكلات كثيرة فى الشارع، بعد تجسيد دور المغتصب في مسلسل الطاووس.

وأضاف خلال برنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، أنه يجلس فى البيت خلال هذه الفترة، خوفًا من المواطنين، بعد هذا الدور.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الجمهور يثبت فى ذاكرتهم ما يحدث فى الأعمال الفنية.

وفى نفس السياق قال المخرج رؤوف عبد العزيز، مخرج المسلسل، إن عابد سيكون له مستقبل باهر، وسيترك بصمة في ذاكرة الجمهور، مثل الفنان الراحل محمود المليجي.

