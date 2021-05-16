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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب صن داونز: الأهلي سيعاني في مباراة الأياب لو لعب بنفس الطريقة

صدى البلد

عبر مانجوبا مانجيثي، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن شعوره بالحزن لهزيمة فريقه أمام مضيفه الأهلي المصري (2-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مانجيثي، إنه توقع صعوبة المباراة، مؤكدا أن فريقه لعب بشكل جيد، لكنه لم يستطع التسجيل.

وأوضح أنه لم يشاهد أي فريق استطاع الفوز على الأهلي بملعبه، مشيدا بأداء وطريقة لعب المارد الأحمر على الكرات المرتدة.

وتابع: "لم نتراجع في الشوط الثاني، لكننا لم نصنع فرصا عديدة مثل الشوط الأول.. محمد الشناوي حارس الأهلي أيضا كان موفقا، وحافظ على نظافة شباكه بالتصدي لعدة هجمات".

وواصل: "أحترم الأهلي، لديه لاعبون عباقرة، خاصة محمد مجدي أفشة الذي يتحرك بين خطوط المنافسين، وأيضا المهاجم محمد شريف، وطاهر محمد الذي سجل هدف التقدم".

وفسر مانجوبا خروج جاستون سيرينو، نجم فريقه، بتعرضه للخشونة في عدة كرات، موضحا أنه أراد التنشيط الهجومي بإشراك رأس حربة آخر.

وأضاف أن لاعبه الآخر، تيمبا زواني، لم يكن جاهزا بدنيا، وقد يلحق بمباراة الإياب، مؤكدا أن فريقه "لو سجل هدفا لتغير حال المباراة".

وأردف مدرب صن داونز: "الأهلي لو لعب مباراة الإياب بنفس طريقة الذهاب سيعاني، لأنه لا يملك مدافعين مميزين في بناء الهجمات".

وأتم: "الأهلي فريق هجومي وليس معتادا على الكرة الدفاعية، وبالطبع مدربه بيتسو موسيماني يعلم كل شيء عن صن داونز، لكن الواقع قد يختلف في مباراة الإياب".

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