اتكسرنا جامد.. رسالة مؤثر لإبنة نادية العراقية بعد دخول والدتها في مرحلة الخطر

وجهت ابنة الفنانة نادية العراقية رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب.

كانت ابنة نادية العراقية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للاسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها واشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".

وفي وقت سابق، كشف أدهم محروس ابن الفنانة نادية العراقية عن رأي الأطباء وتشخصيهم للحالة الصحية لوالدتهم التي تدهورت بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

تدهور حالة نادية العراقية

ونشر أدهم محروس رسالة إلى والدته عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" فاضل 10 أيام على عيد ميلادك.. كل يوم الدكاترة بيحاولوا يفقدوني الأمل بسبب حالتك اللي بتدهور يوم عن التاني".

واستطرد: "بس أنا واثق في عزتك وجلالتك يارب إنها هترجع وهنحتفل بعيد ميلادها ونشوف فرحتها تاني".

ودخلت الفنانة نادية العراقية المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتدهور حالتها الصحية سريعا ومعاناتها من صعوبات في التنفس بداية مايو الجاري، بعد معاناتها من جلطة في العين.

وكشف ابنها أدهم محروس لـ صدى البلد، عن تواجدها في مستشفى العزل بالهرم، وإصابتها بفشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري، وانخفاض نسبة الأكسجين.