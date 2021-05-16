عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتكسرنا جامد.. رسالة مؤثر لإبنة نادية العراقية بعد دخول والدتها في مرحلة الخطر

نادية العراقية
نادية العراقية

وجهت ابنة الفنانة نادية العراقية رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب.

كانت ابنة نادية العراقية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للاسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها واشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".

تعرف على رأي الأطباء في الحالة الصحية المتدهورة للفنانة نادية العراقية

وفي وقت سابق، كشف أدهم محروس ابن الفنانة نادية العراقية عن رأي الأطباء وتشخصيهم للحالة الصحية لوالدتهم التي تدهورت بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

تدهور حالة نادية العراقية

ونشر أدهم محروس رسالة إلى والدته عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" فاضل 10 أيام على عيد ميلادك.. كل يوم الدكاترة بيحاولوا يفقدوني الأمل بسبب حالتك اللي بتدهور يوم عن التاني".

واستطرد: "بس أنا واثق في عزتك وجلالتك يارب إنها هترجع وهنحتفل بعيد ميلادها ونشوف فرحتها تاني".

ودخلت الفنانة نادية العراقية المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتدهور حالتها الصحية سريعا ومعاناتها من صعوبات في التنفس بداية مايو الجاري، بعد معاناتها من جلطة في العين.

وكشف ابنها أدهم محروس لـ صدى البلد، عن تواجدها في مستشفى العزل بالهرم، وإصابتها بفشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري، وانخفاض نسبة الأكسجين.

عيد ميلاد كورونا رسالة مؤثرة فيروس كورونا الحالة الصحية عيد ميلادها

موضوعات متعلقة

عيب كدة .. محمد العدل يوجه رسالة لـ مها أحمد بعد هجومها على كرارة والسقا

احتفالا بعيد الفطر.. مينا عياد يطرح أغنية عيلتنا

مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها وسط جمهور ألمظ وسي عبده

نسرين أسامة أنور عكاشة: واثقة في تقديم رؤوف عبد العزيز لـ الباب الأخضر بشكل جيد

انت بقيت حاجة صعبة قوي.. ماندو العدل يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحمد رمضان|فيديو

فيرساتشي بيبي لـ محمد رمضان تتخطى 4 ملايين مشاهدة

رحلة العلايلى الفنية وسهرة مع هانى شاكر على يوتيوب الثقافة

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان الراحل محمد ريحان

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف موقف علي معلول من المشاركة في مباراة العودة أمام صن داونز

أبرزها التوثيق.. 7 شروط للطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

رسالة من الأزهر إلى الطلاب: المناهج الدراسية لا تخرج عالما.. فيديو

صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل .. القسام تقصف بئر سبع برشقة صواريخ

الصحة: 1203 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و63 وفاة

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 50 غارة على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

لن تتوقعها .. 5 أعشاب لعلاج الكحة بدون أدوية

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ