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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيكتور كوبر يزف خبرا سارا لمهاجم الأهلي

صدى البلد

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الجديد لمنتخب الكونغو الديمقراطية، قائمة تضم 32 لاعبا لخوض معسكر تدريبي في تونس خلال شهر يونيو المقبل، لوديتي تونس والرأس الأخضر.

واستدعى كوبر، والتر بواليا مهاجم الأهلي، رغم عدم مشاركته باستمرار في الفترة الأخيرة، بينما استبعد المدرب الأرجنتيني مهاجم المصري البورسعيدي كازادي كاسينجو.

وضم كوبر ثنائي الرجاء المغربي بن مالانجو وفابريس نجوما، بجانب يانيك بانجالا لاعب الجيش الملكي، وأيضا بول مبوكو لاعب الوحدة الإماراتي.

ووقع كوبر عقدا لتدريب منتخب الكونغو الديمقراطية الذي فشل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية القادمة، علما بأنه قاد منتخب مصر للتأهل لمونديال 2018.

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