2 مليون جنيه تنتظر عروسا بسبب خطأ في سيشن الزفاف.. صور

اختيار أماكن الفانتازيا والجمال لتصوير "سيشن" الزفاف مميز هو من أهم أولويات العروسين، فلكي يظهر الفستان الجميل والبذلة الأنيقة على ثنائي أكثر روعة، يجب اختيار تلك الأماكن بدقة عالية.

لكن بعض الأماكن قد لا تكون مؤهلة لإنتاج سيشن رائع، مثل القصور والمباني التاريخية التي مر عليها أزمان طويلة، وهو ما استفادت منه عروس بالفعل بعدما سقطت وكسرت ساقها أثناء تصوير سيشن زفاف مميز.

تقاضي عروس مالك قصر فخم بعدما تعرضت لإصابة خطيرة في ساقها نتيجة سقوطها على الدرج في يوم زفافها، بهدف الحصول على تعويض 100000 جنيه إسترليني (ما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصري).

كانت العروس البريطانية «هيلين هيثرنجتون» تسير على درج القصر الحجري جنبًا إلى جنب مع عريسها عندما انزلقت قدمه فجأة، وسقطت هي أيضًا وانتهى بها الأمر في أسفل الدرج.

كان لا بد من نقل هيلين إلى المستشفى في سيارة إسعاف وفوتت ليلة زفافها، يزعم محاموها أنها تعرضت للإصابة لأن الدرج الخارجي لم يكن مضاءً.

ومع ذلك، فإن مالك المنزل الفخم ينفي مسئوليته وتقول شركة الأحداث المعنية إن السقوط كان "حادثًا خالصًا".

وقع حادث هيلين في يونيو 2017 أثناء حفل زفافها في قصر Sennowe Park البالغ من العمر 114 عامًا - كومة ريفية تاريخية في نورفولك.

تم بناء القصر الريفي الضخم من العصر الإدواردي في عام 1907 من قبل توماس ألبرت كوك، الذي كان حفيد رائد وكالة السفر توماس كوك.

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