بعد توقف 40 يوما .. 8 مواجهات قوية في مجموعة بحري بـالقسم الثاني
تعود اليوم الأحد منافسات دوري القسم الثاني بعد توقف دام أربعين يوما، حيث تقام مواجهات قوية في المجموعة الثالثة بحري ضمن منافسات الجولة الـ 21 من المسابقة .
ويحتل فريق فاركو المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني برصيد 41 نقطة .
ويحل فريق فاركو ضيفا علي منافسه كفر الشيخ المهدد بالهبوط الي القسم الثالث حيث يدخل المواجهة اليوم بهدف تحقيق الفوز للابتعاد قليلا عن مراكز الهبوط .
ويستضيف فريق حرس الحدود منافسه سبورتنج السكندري الطامح لتحسين مركزه في جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني .
وجاءت مواجهات اليوم التي تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا كالتالي :
المنصورة vs الحمام
حرس الحدود vs سبورتنج
مالية كفر الزيات vs أبو قير للأسمدة
ألعاب دمنهور vs بني عبيد
كفر الشيخ vs فاركو
الأوليمبي vs بلدية المحلة
دكرنس vs الرجاء
الجزيرة مطروح vs بيلا