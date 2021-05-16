منظمة التعاون الإسلامي تطالب بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة

كشفت قناة “العربية” اليوم الأحد، عن مسودة قرار للاجتماع الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع في فلسطين.

وبحسب القناة، فإن مسودة قرار منظمة التعاون الإسلامي نصت على إدانة اعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، والمطالبة بوضع حد لجميع تلك الانتهاكات.

وأعربت المسودة عن قلق دول المنظمة من تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك على الفور لوقف العدوان الإسرائيلي.

وحذرت المسودة من استمرار الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية، بحسب القناة.

ونشرت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في قطاع غزّة منذ بدء الهجوم الإسرائيليّ في العاشر من مايو وحتى ظهر الخامس عشر من مايو قد بلغ 139 فلسطينيّاً بضمنهم 39 قاصراً و22 امرأة، إضافة إلى نحو ألف جريح فلسطينيّ.

وقالت المنظمة في تقرير لها: إنه "في بعض الحالات قُتلت عائلات بأكملها جرّاء قصف إسرائيل لمنازلها. هناك ادعاءات أنّ جزءاً من القتلى هُم ضحايا صواريخ أطلقت من قطاع غزّة نحو إسرائيل" مشيرة إلى أنه "منذ العام 2014 لم يشهد قطاع غزّة المحاصَر مثل هذا الحجم من القتل والدّمار على يد إسرائيل".