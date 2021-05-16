عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تطالب بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

كشفت قناة “العربية” اليوم الأحد، عن مسودة قرار للاجتماع الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع في فلسطين.

وبحسب القناة، فإن مسودة قرار منظمة التعاون الإسلامي نصت على إدانة اعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، والمطالبة بوضع حد لجميع تلك الانتهاكات.

وأعربت المسودة عن قلق دول المنظمة من تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك على الفور لوقف العدوان الإسرائيلي.

وحذرت المسودة من استمرار الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية، بحسب القناة.

ونشرت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في قطاع غزّة منذ بدء الهجوم الإسرائيليّ في العاشر من مايو وحتى ظهر الخامس عشر من مايو قد بلغ 139 فلسطينيّاً بضمنهم 39 قاصراً و22 امرأة، إضافة إلى نحو ألف جريح فلسطينيّ.

وقالت المنظمة في تقرير لها: إنه "في بعض الحالات قُتلت عائلات بأكملها جرّاء قصف إسرائيل لمنازلها. هناك ادعاءات أنّ جزءاً من القتلى هُم ضحايا صواريخ أطلقت من قطاع غزّة نحو إسرائيل" مشيرة إلى أنه "منذ العام 2014 لم يشهد قطاع غزّة المحاصَر مثل هذا الحجم من القتل والدّمار على يد إسرائيل".

الآلاف يشاركون في مظاهرات بالولايات المتحدة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

خلال 12 ساعة.. إطلاق 120 صاروخًا من غزة نحو إسرائيل

مسودة قرار منظمة التعاون الاسلامي فلسطين إسرائيل اعتداءات الفلسطينيين الاستيطان مجلس الأمن غز ة

ترشيحاتنا

برشلونة يستضيف سيلتا فيجو في مباراة مصيرية بـ الدوري الإسباني

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

الري: إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام 7.20 مليون فدان

المدارس المصرية اليابانية تعلن عن موعد إجراء مقابلات الطلاب والمعلمين المقبولين

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

ريال مدريد يسعي لمواصلة صراع الدورى الإسباني أمام اتليتك بيلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

خلال 12 ساعة.. إطلاق 120 صاروخًا من غزة نحو إسرائيل

إنتي مين.. رسالة شديدة اللهجة من ماجدة خير الله لـ مها أحمد

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ