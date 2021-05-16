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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التوقعات الصحية لـ الأبراج اليوم 16 مايو 2021

صدى البلد

أصبحت الصحة تشغل بال الكثير، في ظل تفشي فيروس كورونا، في حين يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض، ومن المهم أيضًا متابعة الأبراج، حيث لها تأثير على صحتك، كما أوضح بانديت جاجاناث جوروجي، خبير الفلك وعلم الأبراج

توقعات الأبراج ليوم 16 مايو

برج الحمل

كن حذرًا جدًا واتخذ جميع أنواع الاحتياطات، يرجى الانتباه إلى أي تغيير طفيف في الصحة ومراقبته حتى الشفاء تمامًا، واستمر في التحقق من أموالك لأنك قد تنفق بلا داع على أشياء لا تحتاجها.

الثور

يجب أن تكون حذرًا هذا الشهر وتجنب مقابلة أشخاص في أي سيناريو، ويجب تجنب التجمعات العامة بأي ثمن، ولا تتخذ أي قرارات متسرعة لأنها يمكن أن تكلفك غاليا، قيم كل خياراتك وقرر بعقل هادئ.

 

الجوزاء

ستكون صحتك جيدة، وعقلك مسترخي، سوف تجد الوقت الذي تقضيه مع عائلتك والذي سيكون ممتعًا للغاية، واعتني باحتياجات الأشخاص من حولك لأنهم قد يحتاجون إلى مساعدتك.

السرطان

قد تكون هناك بعض المشكلات الصحية، لكن مناعتك ستحميك، حافظ على نظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي فقط لضمان مناعة جيدة. 

إذا كنت مريضًا، فسوف تتعافى بسرعة، ابق قويا وإيجابيا. سوف تحفز شخص ما اليوم.

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العذراء

عليك أن تكون حذرا للغاية فيما يتعلق بصحتك، يمكن أن يكون هناك زيادة في إنفاق الأموال ، لذلك راقب أموالك. اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء بصحة جيدة.

الميزان

يمكن أن يكون هناك بعض المكاسب النقدية اليوم، قد يكون هذا بسبب جهودك السابقة أو نتيجة للفوز بقضية قانونية. كن حذرًا أثناء اتخاذ أي قرار وافهم جميع الجوانب.

العقرب

سوف تشعر أنك محظوظ اليوم، إنعم بإرادة كبيرة للتغلب على أي مشكلة صحية أو مالية في متناول اليد، اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء بصحة جيدة، سيكون شفاءك سريعًا مع مناعة وإرادة قوية.

برج القوس

ستكون هناك رغبة في الرد بقوة، لكن لا تنخرط في أي نقاش أو نقاش ساخن، يمكن أن تتحول الأشياء إلى قبيحة أو تحطم قلب شخص ما، وفكر بإيجابية سوف تكون صحتك جيدة، حافظ على رطوبتك لتجنب أي مضاعفات متعلقة بالمعدة.

برج الجدي

لا تحبط إذا تصرف زملاؤك أو شريكك في العمل بشكل غير مبالٍ اليوم، حاول فهم وجهات نظر الآخرين لحل أي مشاكل. تواصل بكلمات لطيفة وسيزول توترك.

الدلو

ستتم مكافأتك على جهودك السابقة، قد تشعر أيضًا بالحاجة إلى الراحة لأنك عملت بجد في الأسابيع القليلة الماضية. خذ قسطًا من الراحة واعتن بنفسك جيدًا.

الصحة الأبراج فيروس كورونا الصحية شخص الام

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