الكويت والأردن تدينان الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

أعرب وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاستمرار القوات الإسرائيلية في انتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية.

وقال الصباح في كلمة له خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، إن الجرائم الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لكل الأعراف الدولية، مضيفًا أن تلك الانتهاكات تستهدف تغيير الحقائق وفرض الأمر الواقع.

وأكد الصباح أن التصعيد الإسرائيلي يهدد أمن وسلام المنطقة، مشددًا على تمسك بلاده بالموقوفين العربي والإسلامي بأن السلام هو الخيار العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إدانة بلاده للمارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، مؤكدًا أن وقف التصعيد يتطلب وقف كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي فجرته.