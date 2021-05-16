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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران العراقي يوجه ضربات لأنفاق داعش في نينوى

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، أن الطيران العراقي وجه ضربات لأنفاق داعش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية وفقا للسومرية نيوز  إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 القوة الجوية سلسلة من الضربات الجوية جنوب شرق الموصل".

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وأضافت ان "الضربات استهدفت انفاقا كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي في عملياتهم ضد قوات الامنية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والبيئة،اليوم الاحد،عن وصول شحنه جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر

وذكرت الوزارة في بيان لها ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية استلمت وجبة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا".

واضافت أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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