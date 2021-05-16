بشروط خاصة .. الأوقاف تتبنى المواهب شديدة التميز من أبنائها

قررت وزارة الأوقاف تبني المواهب شديدة التميز من أبنائها، فناشدت مديري المديريات موافاتهم بكشف مفصل مع السيرة الذاتية لكل من :

1. القراء المتميزون من أصحاب الصوت الحسن من العاملين بالأوقاف –أئمة أو غيرهم – الذين يمكن تقديمهم للاعتماد بالهيئة الوطنية للإعلام كقراء بحد أقصى خمسة لكل مديرية (أ) وثلاثة لكل مديرية (ب) .

2. المبتهلون المتميزون من أصحاب الصوت الحسن والأداء المتميز من العاملين بالأوقاف أو غير العاملين بها بحد أقصى خمسة لكل مديرية (أ) وثلاثة لكل مديرية (ب) .

3. أفضل الخطباء علمًا وأداء وشهرة في المحافظة من الأئمة وخطباء المكافأة بحد أقصى خمسة لكل مديرية (أ) وثلاثة لكل مديرية (ب).

وقالت إنه لا يتم ترشيح أي شخص من القراء أو المبتهلين لا يرقى إلى تقديمه للاعتماد بالهيئة الوطنية للإعلام , كما لا يتم ترشيح أي خطيب لا يرقى لمستوى الخطابة بالإذاعة والتليفزيون , ويكون الترشيح بمعرفة مدير المديرية شخصيًّا وتحت مسئوليته , وله أن يستعين بمن يشاء , علما بأن مجرد الاختيار هو في حد ذاته اختبار لقدرة من يختار على الفرز والتقييم .

وعلى أن نوافى بالأسماء مصحوبة بالسيرة الذاتية للمرشح في موعد أقصاه السبت القادم الموافق 22/ 5/ 2021م