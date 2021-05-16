الرئيس السيسي يصل إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبراً عاجلاً نقلا عن متحدث الرئاسة يفيد بوصول الرئيس السيسي إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وأضاف "راضي"، أن مشاركة الرئيس تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون في ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.

ونوه بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر دعم السودان على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية التي يمر بها.

وتابع أن الرئيس السيسي سيستعرض الجهود المصرية الجارية لدعم السودان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار إلى أن السيسي سيلقي خلال أعمال قمة التمويل الاقتصادات الأفريقية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية.

وأوضح أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أن الرئيس السيسي سيعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، ورؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية لبحث سبل دفع التعاون المشترك.