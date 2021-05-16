أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة دخول مصر للموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إنه لا يوجد تغيير كبير بين الأعراض المعروفة لفيروس كورونا وبين الأعراض الجديدة ولكن هناك ارتفاعا متزايدا فى درجات الحرارة واستمرارها لفترات ، لافتا أن هناك ضعفا في حاسة السمع والتهاب الحلق والسعال وألم شديد فى الجسد والإسهال والصداع الشديد.

تابع محمود عبدالمجيد، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " صباحنا مصري" المذاع على فضائية المصرية، أن إجازة عيد الفطر كانت فرصة كافية للحد من زيادة الأعداد لأن سر العدوى فى التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامات ، لافتاً أن هناك أملا كبيرا فى عدم وجود موجة رابعة بسبب تزايد أعداد اللقاحات فى العالم كله .

أضاف محمود عبدالمجيد، إصابة بعض الناس بالكورونا ثم الشفاء منها يجعل لديهم نسبة كبيرة من المناعة تمتد لشهور من الإصابة بالفيروس مرة أخرى مع وجود اللقاح يجعل لديه مناعة تمتد لمدة سنة ، معقباً اللقاحات مازالت فى فترة الإختبار لذلك يتمنى من الجميع بعد الإهمال فى ارتداء الكمامات .

أوضح محمود عبدالمجيد، أن هناك حالات حصلت على الجرعتين من اللقاح وتم إصابتها بالمرض ولكن بصورة ضعيفة ولا يجعله فى حاجة للذهاب للمستشفى أو اجهزة الأكسجين.