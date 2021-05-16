عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مُفاجأت مثيرة وأحداث شيقة في تانجو على MBC مصر2

صدى البلد

حادث سير عارض يُفجر مُفاجأت كثيرة، تكشف عنها الدراما الشيقة المُثيرة "تانجو"، من كتابة إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا، والذي يُعرض يومياً على قناة " MBCمصر2" بداية من غداً "الإثنين" في تمام الثامنة مساءً.
يتناول مسلسل "تانجو"، قصة "عامر" الذي يؤدي دوره باسل خياط، وهو رجل أعمال في مجال العقارات متزوج من "لينا"، التي تلعب دورها دانا مارديني وهي ربة منزل وأم لطفل، وتجمع هذه الأسرة علاقة صداقة وعمل مع الثنائي سامي "باسم مغنية" وهو مهندس عمارة، ومتزوج من فرح "دانييلا رحمة" التي تعمل مدربة رقص.


ويكشف حادث السير الذي يتعرض له عامر وفرح، أنه كانت هناك علاقة حب تربط بينهما، وأنهما كانا يستعدان للهروب والسفر معاً، وهي المفاجأة التي تُفجر أحداثاً مشوقة في الحلقة الأولى للمسلسل وسيتبعها الكثير من المفاجآت الفير متوقعة.


وتجمع حلقات الدراما المميزة "تانجو" نُخبة من نجوم الدراما العربية منهم باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، دانييلا رحمة، يوسف حدّاد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار، وآخرين..
يُعرض مسلسل "تانجو" على " MBCمصر2" يومياً من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

باسل خياط الحلقة الأولى مايو 2021 2021

ترشيحاتنا

انتبه .. حرقان الصدر علامة تحذير من الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. هدف فوز شباب الأهلي علي الزمالك في حضور شيكابالا

الديون بلغت ٨٨ مليار جنيه.. خطة النقل لتطوير السكك الحديدية ونظم الإشارات

تحت انظار شيكابالا..شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بهدف في دوري الجمهورية .. صور

رمضان صبحى يدرك التعادل فى مرمى أنيميا بعد خطأ شريف اكرامى ..صور

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الأمين العام للأمم المتحدة مصدوم من أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة

سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك وست بروميتش

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

مصر استعادت دورها.. الجالية المصرية بفرنسا تعلق على زيارة الرئيس السيسي لباريس

الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح يتعادل لـ ليفربول مع وست بروميتش 1-1 في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ